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    Министр труда назвал причину низкой заработной платы женщин в Азербайджане

    Салим Муслимов: В Азербайджане есть вопрос низкой заработной платы женщин по сравнению с мужчинами© Report.az

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане есть вопрос низкой заработной платы женщин по сравнению с мужчинами. 73% занятых в медицинской сфере и 86% работающих в сфере образования составляют женщины".

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов заявил на национальном парламентском семинаре "Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане в призме Европейской социальной хартии", организованном в Баку комитетом по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Он сообщил, что женщины чаще выбирают государственный сектор: "Поэтому и низкие зарплаты. Потому что в частном секторе зарплата больше. То есть они получают низкую зарплату, не потому что они женщины".

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