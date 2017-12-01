Салим Муслимов: Мы - здоровая нация

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 6% населения - люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, это один из низких показателей в мире".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов заявил на конференции на тему "Обязательства Азербайджана по выполнению Конвенции ООН в связи с правами лиц с инвалидностью: достижения, проблемы и перспективы".

Он отметил, что, в целом, население Азербайджана - здоровое население: "Наша нация - здоровая нация. Население Азербайджана относительно молодое. В Азербайджане большинство людей с инвалидностью это те, кто пострадал в результате оккупации 20% наших земель".