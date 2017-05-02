Салим Муслимов: Каждый год на рынок труда в Азербайджане выходит более 100 тыс. молодых людей

© Report.az

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Каждый год на рынок труда в Азербайджане выходит более 100 тыс. молодых людей".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социального развития Салим Муслимов.

Министр заявил, что согласно прогнозу в 2017 году на рынок труда в Азербайджане выйдут 108 500 молодых людей: "Из них более 69 тыс. с высшим, среднеспециальным и профессиональным образованием, 39 500 молодых людей со средним образованием и образованием ниже среднего уровня. Их размещение на рынке труда, обеспечение соответствующими рабочими местами - эти вопросы являются одними из важных, которые находятся в центре постоянного внимания президента Азербайджана.

Министр добавил, что если уровень безработицы по стране составляет 5%, то среди молодых людей эта цифра достигает 9%: "В Азербайджане молодые люди составляют примерно 29% от населения всей страны. Это высокий показатель не только среди стран Восточной Европы, но и среди стран постсоветского пространства".