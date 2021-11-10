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Сахиль Бабаев: Отменяются все высокие пенсии на основе фиктивных документов

Сахиль Бабаев: Отменяются все высокие пенсии на основе фиктивных документов Предотвращено формирование пенсионных дел, по которым приняты необоснованные решения и за счет этого остановлена выплата примерно 60-80 млн манатов, накопившихся за предыдущий период.
Социальная защита
10 ноября 2021 г. 13:15
Сахиль Бабаев: Отменяются все высокие пенсии на основе фиктивных документов
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Предотвращено формирование пенсионных дел, по которым приняты необоснованные решения о начислениях, и за счет этого остановлена выплата примерно 60-80 млн манатов, накопившихся за предыдущий период.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сообщил в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, также осуществляется централизация архивных документов: "В ходе этого процесса все фиктивно оформленные пенсионные дела, по которым назначались высокие пенсии, ликвидируются. В следующем году страховой фонд для выдачи пособий по безработице прогнозируется в размере 180 млн манатов, что на 14% больше, чем в текущем году".

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Версия на английском языке Minister: High pensions granted on fake documents being cancelled in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Yüksək məbləğli pensiyalar üzrə saxtalaşdırılmış işlərin hamısı ləğv edilir"

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