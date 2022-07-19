С сегодняшнего дня начинается переселение жителей в село Агалы

С сегодняшнего дня начинается переселение первой группы жителей в зангиланское село Агалы.

С сегодняшнего дня начинается переселение первой группы жителей в зангиланское село Агалы.

Как сообщает Report, процесс будет проходить в четыре этапа.

На первом этапе планируется переселение более 40 семей. Занятость граждан, а также решение вопросов социального обеспечения, образования, медицинских услуг возложено на соответствующие структуры.

В селе созданы все условия для комфортного проживания жителей. Электроснабжение 200 домов будет обеспечиваться за счет альтернативных источников энергии. В селе будут функционировать пункт обслуживания Smart DOST, а также Dost Aqropark. Здесь также расположены районное отделение ООО ”Азерпочт“, центры Службы ASAN и DOST, а также развития малого и среднего бизнеса.