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С августа прием в детсады по Баку переходит в электронный формат

С августа прием в детсады по Баку переходит в электронный формат В соответствии с поручениями главы государства о повышении прозрачности деятельности госструктур, завершены работы по созданию электронной услуги по приему детей в дошкольные воспитательные учреждения города Баку.
Социальная защита
26 июля 2021 г. 12:16
С августа прием в детсады по Баку переходит в электронный формат

В соответствии с поручениями главы государства о повышении прозрачности деятельности госструктур, завершены работы по созданию электронной услуги по приему детей в дошкольные воспитательные учреждения города Баку.

Как сообщил Report руководитель аппарата главы Исполнительной власти Баку Эльгин Хабибуллаев, со 2 августа стартует электронный прием детей в столичные дошкольные воспитательные учреждения.

По его словам, в Низаминском районе, выбранном в качестве пилотного проекта, завершены все подготовительные и организационные работы: "Родители смогут, не выходя из дома, в электронном формате с легкостью узнать информацию о местах в детских садах, зарегистрировать детей в столичных детских садах. Электронная система будет совершенствоваться на основании анализа возникающих в рабочем процессе недочетов, отзывов и предложений. После реализации пилотного проекта в Низаминском районе система поэтапно будет введена и в других районах столицы".

Руководитель аппарата также отметил, что готовится специальная программа для электронизации и обеспечения прозрачности в других сферах услуг ИВ города Баку.

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