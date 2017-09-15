Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Этим летом с целью получения знаний, лидерских и организационных навыков девочками-подростками и молодыми девушками Азербайджана была реализована "Программа для развития и расширения возможностей девочек-подростков и молодых девушек".

Как сообщает Report, программа, организуемая при содействии Human Foundation и AIESEC и при поддержке Baku Business Factory, волонтёров "Асан", Центра отдыха в Бузовна и Учебного центра Редукко в Сумгайыте стартовала 25 июля и продолжалась в течение шести недель одновременно в Баку, Сумгайыте и Бузовнах.

В рамках проекта более 75 девушек имели возможность посещать семинары, организованные местными тренерами, а также тренерами из Германии, Турции, Китая, Грузии, Швеции и Канады.

На третьей неделе проекта, с 7 по 13 августа, была организована поездка в Грузию, где прошла серия встреч на тему "Сокращение раннего замужества посредством просвещения и информации" для азербайджанских девушек-подростков и молодых девушек, проживающих в окрестностях Тбилиси и Кахети.

Программа завершилась 30 августа церемонией закрытия в Культурном центре Зира.

Отметим, что Human Foundation является социальной платформой, объединяющей людей независимо от национальности, расы и религий. HUMAN Foundation успешно реализовал и различные краткосрочные и долгосрочные проекты (You Can, Life Guide International Mentorship Program, Human Art, Human Woman, Human Interfaith, Human Deaf Community).