Глава МВД Азербайджана провел строевой смотр молодежи, желающей служить в рядах полиции

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр внутренних дел Рамиль Усубов провел строевой смотр молодежи, претендующей на вакантные места рядового и младшего командного состава в рядах мобильного полка полиции, несущих службу в органах и частях Главного управления полиции города Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Во время смотра, на котором принимали участие начальники главных управлений, отдельных управлений и служб министерства, Р.Усубов интересовался физической подготовкой, внешним видом и мировоззрением претендентов, а также дал им свои рекомендации.

Из 360 претендентов были отобраны 76 наиболее подготовленных лиц и Главному управлению кадров было дано соответствующее указание о принятии их на службу в ОВД.

В то же время, министр провел также строевой смотр претендентов на вакантные должности рядового и младшего командного состава, направленных из Главного управления МВД, отдельных управлений и служб министерства, территориальных органов полиции. Министр выразил удовлетворенность внешними данными и подготовкой претендентов. Он порекомендовал 26 претендентам, которые не соответствовали требованиям улучшить свою физическую подготовку и повысить уровень мировоззрения.

В конце мероприятия Рамиль Усубов пожелал вновь поступающим на службу успехов в этом нелегком, но славном поприще и выразил уверенность, что молодежь продолжит все самые лучшие традиции органов внутренних дел.