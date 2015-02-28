​Рамиль Усубов принял граждан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно графику приема граждан должностными лицами центрального государственного аппарата в городах и районах республики, 28 февраля министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов провел принял граждан в Ширване. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики. Министр принял жителей Ширвана, Сабирабадского, Сальянского, Нефтчалинского, Гаджигабулского, Билясуварского, Джабраильского, Имишлинского, Зардабского, Саатлинского районов и городов, а также вынужденных переселенцев, временно проживающих на территориях этих районов. Он выслушал их обращения и дал соответствующие указания по скорейшему решению их проблем в рамках существующего законодательства. Большинство из обращений, связанных с деятельностью правоохранительных органов, тут же нашло свое решение. А остальные будут направлены в соответствующие органы.

Помимо того, на приеме участвовали 250 человек, которые по заранее опубликованным в СМИ объявлениям, изъявили желание работать в указанных районах младшими командирами и рядовыми сотрудниками полиции. Среди них были отобраны 40 кандидатов, пригодных для службы в органах полиции.

Министр дал соответствующее указание руководству Главного управления по кадрам о подготовке документов этих кандидатов.