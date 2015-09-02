Психолог: Говорить с детьми в приказном тоне неправильно

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Иногда молодые люди планируют заводить детей, не имея представления, как с ними обращаться и поступать в той или иной ситуации. В дальнейшем это приводит к серьезным проблемам".

Об этом Report сообщила руководитель Центра профессиональной психологии, клинический психолог Нурийя Гулиева.

По ее словам, решение о создании семьи должно приниматься не сразу: "Это решение является одним из важных моментов в жизни человека. До вступления в брак пара должна знать, как будет строить свои отношения, обращаться с детьми и решать возрастные проблемы ребенка".

По словам психолога, мать и отец могут быть прекрасными родителями, но возникающие в их отношениях проблемы могут оказать серьезное влияние на воспитание и поведение ребенка: "В каждой азербайджанской семье, как выражаются сами родители, встречаются случаи легких физических наказаний. Однако ни одно наказание нельзя называть легким. Эти виды наказания могут выглядеть для нас незначительными, однако их последствия бывают довольно тяжелыми.

Последствия этой психологической травмы проявляются в подростковом и даже в более зрелом возрасте. Признаки психологической травмы можно наблюдать также в поведении детей. Они бывают агрессивными, нервными, нетерпеливыми, эмоционально реагируют на все происходящее, чувство анализа у таких детей бывает слабым. То есть, они демонстрируют агрессивность, не проанализировав ситуацию".

Как отметила Н.Гулиева, если просмотреть автобиографию преступников, станет ясно, что полученные семейные травмы оставили в их сознании неизгладимый след. Дети, воспитанные в здоровой семье, бывают более сдержанными и контролируют свое поведение.

Психолог заявила, что в азербайджанских семьях у детей бывают комплексы, они не могут свободно изъяснять свои мысли, что зачастую исходит из наших традиций: "Семьи желают воспитывать своих детей в определенных рамках, ограничивают их свободу, ставят запреты. Для ограждения детей от вредных привычек и возможной опасности некоторые запреты, конечно же, важны. Однако, между независимым воспитанием детей и ограждением их от вредных привычек и возможной опасности существует определенная грань. Родители должны чувствовать этот нюанс и воспитывать свое чадо в этих рамках.

В азербайджанских же семьях все, от питания до выбора гардероба, преподносится детям на блюдечке.

Растить детей, не ограничивая их свободу, значит учить их обязанностям, возлагать на них незначительные обязанности, предоставлять выбор. Детям нужно давать возможность для самостоятельного решения проблем. 3-4-летний ребенок уже вполне способен делать выбор".