Проведена презентация создания и деятельности юридического лица публичного права "ABAD"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики провело презентацию создания и деятельности юридического лица публичного права "ABAD" (Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса).

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии со вступительной речью глава ведомства Салим Муслимов подчеркнул, что шаги, предпринятые в целях расширения возможностей занятости населения в республике, создадут условия для укрепления активной политики на рынке труда. "В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева от 23 сентября 2016 года, "ABAD" (Упрощенная поддержка семейного бизнеса) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям создана в целях оказания поддержки активному участию граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, развитию малого и среднего предпринимательства, повышению уровня занятости населения и формированию конкурентоспособных семейных хозяйств", - отметил глава ведомства. По его словам, согласно Указу главы государства, МТСЗН Азербайджана поручено представить предложения Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям в целях обеспечения пользования трудоспособными малообеспеченными семьями услугами центров "ABAD". Было отмечено, что "ABAD" будет реализовывать социально-ориентированные проекты, направленные на формирование конкурентоспособных семейных хозяйств и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Салим Муслимов напомнил, что успешно продолжаются целенаправленные работы по исполнению Распоряжения президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения" от 7 апреля 2016 года. "Так, завершен учебный курс по организации бизнеса, организованный министерством для группы лиц (инструкторов), обратившихся для участия в программе самозанятости, и сертифицированные инструктора после окончания курсов подготовки открыли собственное дело в районах. Отныне инструкторами проводятся тренинги в различных районах для подавших заявки на участие в программе самозанятости свыше 850 безработным и ищущим работу гражданам. В целом, программа самозанятости создаст условия для организации собственного бизнеса 1 500 безработным и ищущим работу гражданам", - добавил министр.

Глава ведомства также отметил, что реализация социальных проектов центров "ABAD" параллельно с программой самозанятости МТСЗН Азербайджана формирует дополнительные механизмы поддержки для создания семейного хозяйства малоимущих семей.

В свою очередь, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов отметил, что одним из направлений проектов "ABAD" станет формирование условий для создания бизнеса малоимущих семей с трудовым потенциалом. И. Керимов также подчеркнул, что предложения министерства труда и социальной защиты населения станут базой при организации работ в данном направлении.