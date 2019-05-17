Приобретенное на льготных условиях социальное жилье сдается в аренду - ФОТО

Проданное Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) на льготных условиях социальное жилье в Ясамальском жилом комплексе предлагается в аренду.

Как сообщает Report, объявление размещено на одном из сайтов, предназначенных для размещения объявлений.

Посредник при аренде социальной квартиры некий Магсуд в разговоре с журналистом Report сказал, что клиент был найден в день размещения на сайте объявления (13 мая).

По его словам, трехкомнатную квартиру (80 кв. м) на 6-м этаже 10-этажного здания, расположенного за центром ASAN xidmət в Ясамальском районе, сдали в аренду за 400 манатов в месяц:

"Эта квартира уже сдана в аренду. Я являюсь посредником при сдаче квартир в аренду. Не знаю, возникнут ли проблемы в будущем. Если аренда купленной у MİDA квартиры является незаконной, тогда ответственность несу не я, а владелец квартиры. Если у меня еще будут такие квартиры, я буду их предлагать в аренду".

Сотрудник Report обратился в связи с вопросом в MİDA. В Агентстве сообщили, что они могут ответить только после получения запроса.

Согласно законодательству, сдача в аренду купленных у MİDA социальных квартир ограничена сроком на три года.

Отметим, что граждане приобрели 430 из 1 654 квартир, предложенных MİDA на льготных условиях в рамках первого проекта в Ясамальском жилом комплексе.