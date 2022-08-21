При поддержке Фонда Гейдара Алиева украинские дети пройдут реабилитацию в Баку

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана группа украинских детей пройдет реабилитацию в Баку.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана группа украинских детей пройдет реабилитацию в Баку.

Как сообщает Report, 21 августа в Баку прибыли 28 детей в возрасте от 7 до 17 лет, лишившихся родительской опеки, и четверо взрослых сопровождающих.

После встречи в аэропорту, дети на специально выделенных автобусах были доставлены в санаторно-курортный реабилитационный центр Министерства здравоохранения. Здесь в течение 21 дня детям будут оказываться услуги психологической помощи, и, при необходимости, медицинской реабилитации.