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При поддержке Фонда Гейдара Алиева украинские дети пройдут реабилитацию в Баку

При поддержке Фонда Гейдара Алиева украинские дети пройдут реабилитацию в Баку При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана группа украинских детей пройдет реабилитацию в Баку.
Социальная защита
21 августа 2022 г. 22:34
При поддержке Фонда Гейдара Алиева украинские дети пройдут реабилитацию в Баку

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана группа украинских детей пройдет реабилитацию в Баку.

Как сообщает Report, 21 августа в Баку прибыли 28 детей в возрасте от 7 до 17 лет, лишившихся родительской опеки, и четверо взрослых сопровождающих.

После встречи в аэропорту, дети на специально выделенных автобусах были доставлены в санаторно-курортный реабилитационный центр Министерства здравоохранения. Здесь в течение 21 дня детям будут оказываться услуги психологической помощи, и, при необходимости, медицинской реабилитации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bir qrup ukraynalı uşaq Bakıda reabilitasiya keçəcək

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