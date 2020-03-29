​Президент: Мы думаем и о больных, и о предпринимателях

"Государство принимает все меры. Считаю, что отмеченные мною меры являются самыми правильными. В то же время для поддержки предпринимателей, лиц, потерявших работу, моим Распоряжением Кабинету Министров выделен один миллиард манатов, созданы четыре рабочие группы. Задача этих рабочих групп - решить вопросы занятости, обеспечить экономическую стабильность, сохранить стабильность макроэкономической ситуации и мобилизовать наши финансовые возможности. Рабочие группы приступили к деятельности, готовятся предложения".

Как передает Report, об этом 28 марта заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"Мы обязательно поможем и помогаем как больным, так и бизнесменам. Должен особо отметить, что азербайджанские предприниматели и азербайджанское общество в этой ситуации ведут себя очень достойно. Как вам известно, по моей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Президента в этот фонд было пожертвовано первоначально 20 миллионов манатов. Не прошло и 10 дней с начала деятельности фонда, как в нем, - мне сообщили об этом вчера вечером - накоплено уже 90 миллионов манатов. Абсолютное большинство этой суммы – пожертвования компаний. Выражаю за это признательность азербайджанским бизнесменам. Они проявили истинный патриотизм и солидарность.

В то же время свою поддержку в пределах возможностей оказывают и простые люди. Мне регулярно сообщают. Кто-то перечисляет один манат. Мы говорим ему "Спасибо!". Он тоже выполняет свой гражданский долг. Значит, его возможностей хватает на это. Это еще показывает, что мы – я говорил, хочу еще раз сказать, - великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время. Считаю, что лозунг "Вместе мы - сила!" будет оставаться актуальным и после окончания болезни. Мы демонстрируем это единство, солидарность", - отметил глава государства.