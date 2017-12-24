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    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки ГАЖС фундамента первого здания в жилом комплексе Говсан

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, которое планируется построить в жилом комплексе

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в жилом комплексе Говсан как второй проект Государственного агентства жилищного строительства (ГАЖС) при Президенте Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проекте.

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, которое планируется построить в жилом комплексе.

    В заключение была сделана фотография на память.

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