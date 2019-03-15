Представители АП встретились с жителями Бинагадинского района Баку - ВИДЕО

Ответственные работники Администрации президента Азербайджанской Республики встретились с гражданами в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает присутствовавший на встрече сотрудник Report, на проходящем по поручению президента Ильхама Алиева приеме с участием руководства района были выслушаны поднятые жителями вопросы.

Часть обращений была решена на месте, были даны соответствующие поручения для рассмотрения и решения остальных обращений в соответствии с законодательством.

Напомним, что в соответствии с графиком приема граждан в ряде городов и районов республики ответственными работниками Администрации президента Азербайджанской Республики, сегодня состоялся прием граждан в Бинагадинском районе Баку, а также Евлахском, Агстафинском, Бардинском, Джалилабадском, Гёйчайском, Хачмазском, Ходжавендском (Бейлаган), Нефтчалинском, Огузском и Уджарском районах.