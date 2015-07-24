​Председатель: Сократилось количество обращений граждан в аппарат ГФСЗ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года количество обращений граждан в аппарат Государственного фонда социальной защиты сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 23%. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Фонда Эльман Мехдиев.

Он отметил, что 18,8% обращений было связано непосредственно с начислением пенсий и пособий, 16,2% - назначением пенсий и пособий, 9,9% - вопросами выплаты пенсий и пособий: "Среди обращений 8,4% касались вопросов обязательного государственного социального страхования, 2,5% - выдачи свидетельства социального страхования, 44,2% - остальных вопросов".