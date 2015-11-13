Председатель комитета: Гражданское общество должно адекватно реагировать на насилие

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Для предотвращения бытового насилия помимо законодательства и поддержки государства само общество, в особенности гражданское общество, должно адекватно реагировать на насилие".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на конференции заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе выступления на международной конференции на тему "Предотвращение бытового насилия".

По ее словам, в Азербайджане предприняты важные шаги для улучшения социального положения женщин и повышения их общественной деятельности: "В последние годы усиление женской политики со стороны государства, а также законы, принятые для усовершенствования правовой базы еще раз показывают, что этот процесс в Азербайджане носит продолжительный характер".

Председатель комитета сообщила, что эксперты комитета высоко оценили реформы, проведенные за прошедшие 4 года: "Во всех районах созданы мониторинговые группы для предотвращения бытового насилия".