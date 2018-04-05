Председатель госкомитета призвала женщин к активности в решении насущных проблем

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Проводимые правительством Азербайджана мероприятия по повышению уровня жизни населения, искоренению бедности, достижению экономического роста и обеспечению гендерного равенства во всех областях дают свои плоды".
Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на презентации книги "Защита прав женщин: Международные и национальные аспекты" заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.
Она подчеркнула важность реализации женщинами их навыков и возможностей, качественной деятельности:
"Ныне азербайджанские женщины пользуются всеми предоставленными им государством возможностями".
По словам Х.Гусейновой, принятые за последние годы законы, госпрограммы, изданные указы и распоряжения дали толчок формированию среди населения нового образа мышления, сломав общепринятые стереотипы:
"Ныне женщины, составляющие 50,2% населения Азербайджана, задействованы в различных отраслях".
Председатель Госкомитета подчеркнула значимость активности самих женщин в решении насущных проблем:
"Зная свои права и исполняя возложенные на них функции, женщины сыграют важную роль в формировании женской политики и решении многих проблем ".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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