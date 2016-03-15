Председатель ГФСЗ: В этом году в пенсионном обеспечении населения никаких проблем не будет

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вместе с соответствующими структурами разработан законопроект изменений в законодательстве в связи с реализацией концепции пенсионных реформ, который в настоящее время рассматривается правительством. В случае принятия решения предусматривается применение новой пенсионной формулы в системе страховой пенсии Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев.

По словам председателя фонда, применение новой системы предоставит возможность для укрепления социальной защиты отдельных пенсионеров и обеспечения адекватности пенсионных сумм.

Он добавил, что финансовые успехи ГФСЗ за прошедший год и продолжение их в текущем году позволит устранить проблемы в пенсионном обеспечении населения.