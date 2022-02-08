Председатель ГФСЗ: Снижение пенсионного возраста не актуально

"Сейчас в Азербайджане вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке".

"Сейчас в Азербайджане вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке".

Как передает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, исследования показали, что средняя продолжительность жизни в стране составляет более 77 лет: "Даже возвратной предел наших пенсионеров превышает этот показатель. С учетом этого снижать пенсионный возраст не планируется. В мировой практике сейчас считается целесообразным повышение пенсионного возраста выше 65 лет и сохранение их на рынке труда".