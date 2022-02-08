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Председатель ГФСЗ: Снижение пенсионного возраста не актуально

Председатель ГФСЗ: Снижение пенсионного возраста не актуально "Сейчас в Азербайджане вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке".
Социальная защита
8 февраля 2022 г. 14:25
Председатель ГФСЗ: Снижение пенсионного возраста не актуально

"Сейчас в Азербайджане вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке".

Как передает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, исследования показали, что средняя продолжительность жизни в стране составляет более 77 лет: "Даже возвратной предел наших пенсионеров превышает этот показатель. С учетом этого снижать пенсионный возраст не планируется. В мировой практике сейчас считается целесообразным повышение пенсионного возраста выше 65 лет и сохранение их на рынке труда".

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Версия на английском языке SSPF chairman: Reducing retirement age not on agenda
Версия на азербайджанском языке DSMF sədri: "Pensiya yaşının azaldılması gündəmdə deyil"

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