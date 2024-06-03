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За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек

За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек.
Социальная защита
3 июня 2024 г. 11:53
За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек

За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения изменений в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он отметил, что более 131 тыс. человек обеспечены временной занятостью на оплачиваемых общественных работах: "Около 80 тыс. человек вовлечены в программу самозанятости, а 27,5 тыс. человек - к профессиональной подготовке".

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Версия на английском языке Over 540,000 jobs created in Azerbaijan in just six years
Версия на азербайджанском языке Son altı ildə 131 mindən çox şəxs haqqı ödənilən müvəqqəti məşğulluqla təmin edilib

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