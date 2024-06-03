За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек

За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек

За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек.

https://static.report.az/photo/24eaff8a-f1e1-315e-91c9-cf91b6d8c29f.png https://static.report.az/photo/24eaff8a-f1e1-315e-91c9-cf91b6d8c29f.png

За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения изменений в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике. Он отметил, что более 131 тыс. человек обеспечены временной занятостью на оплачиваемых общественных работах: "Около 80 тыс. человек вовлечены в программу самозанятости, а 27,5 тыс. человек - к профессиональной подготовке". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Over 540,000 jobs created in Azerbaijan in just six years