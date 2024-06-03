За последние шесть лет в Азербайджане трудоустроены около 545 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения изменений в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Он отметил, что более 131 тыс. человек обеспечены временной занятостью на оплачиваемых общественных работах: "Около 80 тыс. человек вовлечены в программу самозанятости, а 27,5 тыс. человек - к профессиональной подготовке".