Замминистра: Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профподготовке до 10 тыс. человек

Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профессиональной подготовке дополнительно около 10 тыс. человек.

Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профессиональной подготовке дополнительно около 10 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе обсуждения поправок в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он отметил, что лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке, платят не зарплату, а стипендию: "При этом их транспортные расходы компенсируются за счет средств Фонда страхования от безработицы. Размер стипендии по-прежнему привязан к размеру ежемесячной минимальной заработной платы и будет расти по мере ее повышения".

Привлеченный к профподготовке человек должен изначально знать, где будет работать, чтобы исключить участие в программе ради получения стипендии, подчеркнул Алиев.