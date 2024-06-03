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Замминистра: Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профподготовке до 10 тыс. человек 

Замминистра: Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профподготовке до 10 тыс. человек  Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профессиональной подготовке дополнительно около 10 тыс. человек.
Социальная защита
3 июня 2024 г. 13:01
Замминистра: Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профподготовке до 10 тыс. человек 

Оптимизация стипендиальных расходов позволит ежегодно привлекать к профессиональной подготовке дополнительно около 10 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе обсуждения поправок в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он отметил, что лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке, платят не зарплату, а стипендию: "При этом их транспортные расходы компенсируются за счет средств Фонда страхования от безработицы. Размер стипендии по-прежнему привязан к размеру ежемесячной минимальной заработной платы и будет расти по мере ее повышения".

Привлеченный к профподготовке человек должен изначально знать, где будет работать, чтобы исключить участие в программе ради получения стипендии, подчеркнул Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxs harada işləyəcəyini əvvəldən bilməlidir

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