В Азербайджане упрощена процедура обращения за адресной соцпомощью

Министерство труда и социальной защиты населения упростило порядок обращения для получения адресной социальной помощи, внеся изменения в электронную систему “Адресная помощь”.

Министерство труда и социальной защиты населения упростило порядок обращения для получения адресной социальной помощи, внеся изменения в электронную систему “Адресная помощь”.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно изменениям, отныне лица, обратившиеся за адресной помощью, могут не указывать информацию о получении членами семьи пенсий, пособий, компенсаций, страховых выплат по безработице, о заработной плате, недвижимости, земельной долевой собственности, предпринимательской деятельности, наличии транспортного средства и др.

Вся необходимая информация будет получена посредством информационных систем соответствующих госучреждений.

В целях упрощения процедуры доступ к новой электронной системе “Адресная помощь” будет возможен только через Digital (ASAN) Login. Это также позволит более безопасно, без технических ошибок использовать новую электронную систему и предотвратить незаконное вмешательство третьих лиц в процесс подачи запроса об адресной помощи.