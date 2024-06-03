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В Азербайджане упрощена процедура обращения за адресной соцпомощью

В Азербайджане упрощена процедура обращения за адресной соцпомощью Министерство труда и социальной защиты населения упростило порядок обращения для получения адресной социальной помощи, внеся изменения в электронную систему “Адресная помощь”.
Социальная защита
3 июня 2024 г. 10:36
В Азербайджане упрощена процедура обращения за адресной соцпомощью

Министерство труда и социальной защиты населения упростило порядок обращения для получения адресной социальной помощи, внеся изменения в электронную систему “Адресная помощь”.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно изменениям, отныне лица, обратившиеся за адресной помощью, могут не указывать информацию о получении членами семьи пенсий, пособий, компенсаций, страховых выплат по безработице, о заработной плате, недвижимости, земельной долевой собственности, предпринимательской деятельности, наличии транспортного средства и др.

Вся необходимая информация будет получена посредством информационных систем соответствующих госучреждений.

В целях упрощения процедуры доступ к новой электронной системе “Адресная помощь” будет возможен только через Digital (ASAN) Login. Это также позволит более безопасно, без технических ошибок использовать новую электронную систему и предотвратить незаконное вмешательство третьих лиц в процесс подачи запроса об адресной помощи.

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