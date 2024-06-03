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Замминистра: В стране около 4 650 работодателей применяют квоту на рабочие места

Замминистра: В стране около 4 650 работодателей применяют квоту на рабочие места В Азербайджане около 4 650 предпринимателей квотировали рабочие места.
Социальная защита
3 июня 2024 г. 12:12
Замминистра: В стране около 4 650 работодателей применяют квоту на рабочие места

В Азербайджане около 4 650 предпринимателей квотировали рабочие места на своих предприятиях.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе обсуждения поправок в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, количество рабочих мест по общей квоте составляет 28,5 тыс.:

"Сегодня на квотных рабочих местах трудоустроено 25 тыс. человек. Предлагаемые поправки связаны с программой создания рабочих мест сверх квоты".

Алиев отметил, что для работодателей, желающих присоединиться к целевым программам, будет объявлен конкурс: "Предпочтение будет отдано работодателям, которые к указанным срокам не сократят численность сотрудников и рабочие места. Государственное агентство занятости заключит с работодателями трехлетний контракт, с работниками - двухлетний. Целью программы является поддержка работодателей в открытии новых рабочих мест за счет средств страхования по безработице".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Ölkə üzrə kvota tətbiq edilən işəgötürənlərin sayı 4 650-ə yaxındır

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