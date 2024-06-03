Депутат: Частный сектор проигрывает государственному по числу наемных работников

В настоящее время число наемных работников в Азербайджане составляет 1 млн 748 тыс. человек, из них 899 тыс. приходится на государственный сектор, а 849 тыс. - на частный сектор.

В настоящее время число наемных работников в Азербайджане составляет 1 млн 748 тыс. человек, из них 899 тыс. приходится на государственный сектор, а 849 тыс. - на частный сектор.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в ходе обсуждения поправок в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он отметил, что целью данных поправок является увеличение доли частного сектора: "Необходимо создать условия для увеличения числа новых рабочих мест в частном секторе. К сожалению, частный сектор проигрывает государственному”.