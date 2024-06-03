Депутат: Необходимо предпринять меры для содействия трудоустройству граждан в приграничных регионах

Необходимо предпринять меры для содействия трудоустройству граждан в приграничных регионах.

Необходимо предпринять меры для содействия трудоустройству граждан в приграничных регионах.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы в ходе обсуждения поправок в закон "О занятости" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По ее словам, несмотря на наличие рабочих мест, отсутствие квалифицированных работников приводит к безработице.

"Согласно наблюдениям, в приграничных районах практически нет молодежи. Работа есть, но не предпринимаются меры по профессиональной подготовке. Во многих учреждениях есть вакантные места, однако жители села, желающие там работать, не обладают необходимой квалификацией", - сказала депутат.