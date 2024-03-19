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Празднование Новруза в благоустроенных кварталах Баку продолжается

Празднование Новруза в благоустроенных кварталах Баку продолжается В благоустроенных дворах жилых домов в Наримановском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.
Социальная защита
19 марта 2024 г. 12:56
Празднование Новруза в благоустроенных кварталах Баку продолжается

В благоустроенных дворах жилых домов в Наримановском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что во дворах, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, прошли праздничные мероприятия с участием главных персонажей Новруза - Бахар гызы, Косы и Кечала.

Дворы были украшены в преддверии праздника весны, местных жителей угощали традиционными праздничными сладостями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbad məhəllələrdəki Novruz şənlikləri davam edir

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