Празднование Новруза в благоустроенных кварталах Баку продолжается

В благоустроенных дворах жилых домов в Наримановском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.

В благоустроенных дворах жилых домов в Наримановском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что во дворах, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, прошли праздничные мероприятия с участием главных персонажей Новруза - Бахар гызы, Косы и Кечала.

Дворы были украшены в преддверии праздника весны, местных жителей угощали традиционными праздничными сладостями.