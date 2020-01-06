Праздничные дни в Азербайджане завершаются

Продолжавшиеся неделю праздничные дни в Азербайджане по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года завершаются.

Как сообщает Report, с 7 января возобновляются рабочие дни и занятия в школах.

В то же время в завтрашнего дня стартуют экзамены осеннего семестра 2019/2020 учебного года в вузах и ссузах.

Отметим, что согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в стране были переставлены рабочие и нерабочие дни. На основании части 7 статьи 105 Трудового кодекса и части 2-й указа президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2006 года "О применении закона Азербайджанской Республики №194-IIIQD от 8 декабря 2006 года "О внесении изменения в Трудовой кодекс АР", с целью обеспечения последовательности рабочих и нерабочих дней выходные дни - 28 и 29 декабря 2019 года были перенесены на рабочие дни - 3 и 6 января.

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в Новруз байрамы праздничными днями будут считаться 20, 21, 22, 23, 24 марта 2020 года, праздник Рамазан придется на 24, 25 мая, Гурбан байрамы - на 31 июля, 1 августа.