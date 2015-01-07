​Правительство изменило правила залога некоторых транспортных средств

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана внесло изменения "В положение о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет механических транспортных средств и их прицепов и Порядка отчуждения и залога транспортных средств". Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр страны Артур Расизаде.

Отметим что, заверяя договор о предоставлении транспортного средства в аренду, или доверенность о праве пользования транспортным средством и распоряжения им, нотариальные конторы одновременно отправляли информацию об этом в министерство юстиции. Минюст, используя технические средства, в течение трех дней отправлял эту информацию в министерство внутренних дел (МВД).

В новой поправке этот срок сокращен с трех суток до одного дня. Таким образом, минюст, используя технические средства, в течение суток должен предоставить эту информацию в МВД.