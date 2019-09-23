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Агентство: Периодически поступают обращения для регистрации имен и фамилий в качестве товарного знака

Поступают обращения для регистрации имен в качестве товарного знака

Названо количество обращений, поступивших в этом году в Агентство по интеллектуальной собственности для регистрации товарного знака.

В ответ на запрос Report в агентстве заявили, что в течение этого года для регистрации товарного знака поступило 1 626 обращений (исковых заявлений). 

После рассмотрения обращений соответствующими отделами агентства, 207 товарных знаков были зарегистрированы, а 9 отклонены. 

В агентстве отметили, что в структуру поступают обращения от граждан для регистрации имен и фамилий в качестве товарного знака: "Обращения от граждан в связи с регистрацией имен и фамилий в качестве товарного знака поступают периодически". 

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