После индексации средняя пенсия в Азербайджане достигнет 593 манатов

Средняя ежемесячная пенсия в Азербайджане в результате очередной индексации составит 593 маната, а средняя пенсия по возрасту - 632 маната.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге для представителей СМИ.

По его словам, в 2018-2025 годах средняя ежемесячная пенсия увеличилась с 208 до 543 манатов, а пенсия по возрасту - с 234 до 578 манатов. После нового повышения показатели достигнут 593 и 632 манатов соответственно.

"Таким образом, по сравнению с 2018 годом средняя пенсия вырастет в 2,8 раза, а пенсия по возрасту - в 2,7 раза", - сказал Мустафаев, отметив, что в 2026 году на выплату пенсий предусмотрено 7 млрд 993 млн манатов, что в 2,3 раза больше уровня 2018 года.

Он также подчеркнул, что в соответствии с новым распоряжением пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, проиндексированы на 5,6% в соответствии с прошлогодним уровнем индекса потребительских цен.