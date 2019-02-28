Подготовлен законопроект для повышения зарплаты госслужащих

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание рабочей группы по формированию системы оплаты труда и устойчивых социальных выплат.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения.
Председатель рабочей группы, замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что доведение с 1 марта суммы минимальной ежемесячной зарплаты до прожиточного минимума (180 манатов), является важной мерой социальной защиты. В связи с повышением минимальной зарплаты, также должны быть увеличены и урегулированы ежемесячные должностные зарплаты.
Касаясь законопроекта "О системе оплаты труда госслужащих", М.Керимли сказал, что данный проект направлен на усовершенствование системы оплаты труда государственных служащих на основе новых подходов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости