Министр: По уровню минимальной пенсии Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ

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С января этого года в Азербайджане начался процесс выдачи пенсий в электронном порядке, на данный момент этой услугой охвачено уже 12 тысяч человек.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках Форума государственных услуг ООН.

Министр подчеркнул, что по уровню минимальной пенсии Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ.

Бабаев отметил, что в стране насчитывается около 35 тыс. человек, относящиеся к социально-уязвимым группам населения - беженцы, женщины, люди с ограниченными физическими возможностями. Министерство проводит реформы с целью оказания поддержки к данной категории граждан.

Кроме того, за последние годы в Азербайджане была автоматизирована система занятости, а также с целью улучшения социальной защиты населения изучается передовой опыт других стран.