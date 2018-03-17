По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются подарки по случаю праздника Новруз

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз раздаются праздничные подарки малообеспеченным семьям.

Как сообщили Report в Фонде, проект охватывает все семьи по республике, получающие адресную социальную помощь.

Подарки, состоящие из различных продуктов питания, с 14 марта доставляются сотрудниками Фонда Гейдара Алиева семьям, получающим социальную помощь в регионах и районах Баку, жителей поздравляют с праздником.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, считающий социальную направленность приоритетом в своей деятельности, являясь неправительственной организацией поддерживает государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие, осуществляет различные проекты. Фонд постоянно держит в центре внимания детей, лишенных родительской опеки, лиц, нуждающихся в особой заботе, а также малообеспеченные семьи, навещает их во время различных праздников, знаменательных дней.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2016 году по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, в 2017 году по случаю праздника Новруз всем малообеспеченным семьям республики, получающим адресную социальную помощь, также были розданы праздничные подарки, для тысяч нуждающихся в социальной помощи людей были накрыты праздничные столы, им вручены подарки.

Подобные проекты наряду с тем, что вносят вклад в повышение социального благосостояния граждан, также имеют цель охватить их заботой, подарить в знаменательные дни праздничное настроение малообеспеченным семьям.

Раздача праздничных подарков Фонда Гейдара Алиева будет продлжаться до 19 марта.