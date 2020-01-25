План мероприятий в связи с "Годом добровольцев" утвердят в ближайшие дни

"План мероприятий в связи с Годом добровольцев будет утвержден в ближайшие дни".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, ASAN xidmət выдвинул предложения по плану мероприятий: "В этом году запланированы различные мероприятия. Основная цель - привлечь больше молодых людей к участию в волонтерских программах, продолжить опыт волонтёрства, программы самосовершенствования, курсы и тренинги".