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План мероприятий в связи с "Годом добровольцев" утвердят в ближайшие дни

​План мероприятий в связи с "Годом добровольцев" утвердят на днях

"План мероприятий в связи с Годом добровольцев будет утвержден в ближайшие дни".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, ASAN xidmət выдвинул предложения по плану мероприятий: "В этом году запланированы различные мероприятия. Основная цель - привлечь больше молодых людей к участию в волонтерских программах, продолжить опыт волонтёрства, программы самосовершенствования, курсы и тренинги".

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