Пенсии за март по Азербайджану выплачены досрочно
Социальная защита
- 11 марта, 2026
- 15:37
В связи с праздниками пенсионные выплаты за март по Азербайджану завершены досрочно.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
6 марта по Баку, Сумгайыту и Абшерону, а также в Нахчыванской Автономной Республике, а сегодня - зарегистрированным в регионах Азербайджана лицам выплачены пенсии за март, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
Пособия, стипендии и адресная социальная помощь за этот месяц также будут выплачены досрочно - до праздников Новруз и Рамазан.
