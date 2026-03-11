Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пенсии за март по Азербайджану выплачены досрочно

    Социальная защита
    • 11 марта, 2026
    • 15:37
    Пенсии за март по Азербайджану выплачены досрочно

    В связи с праздниками пенсионные выплаты за март по Азербайджану завершены досрочно.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    6 марта по Баку, Сумгайыту и Абшерону, а также в Нахчыванской Автономной Республике, а сегодня - зарегистрированным в регионах Азербайджана лицам выплачены пенсии за март, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

    Пособия, стипендии и адресная социальная помощь за этот месяц также будут выплачены досрочно - до праздников Новруз и Рамазан.

    Последние новости

    16:25

    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Другие страны
    16:18

    Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу

    Другие страны
    16:13

    Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана

    В регионе
    16:12

    Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов

    Внешняя политика
    16:10

    В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой

    Внешняя политика
    16:09

    Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:06

    Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-Армения

    Другие страны
    15:58
    Фото

    Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из Ирана

    Внешняя политика
    15:55

    Испания отозвала посла в Израиле

    Другие страны
