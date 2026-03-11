Пенсии за март по Азербайджану выплачены досрочно

В связи с праздниками пенсионные выплаты за март по Азербайджану завершены досрочно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

6 марта по Баку, Сумгайыту и Абшерону, а также в Нахчыванской Автономной Республике, а сегодня - зарегистрированным в регионах Азербайджана лицам выплачены пенсии за март, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Пособия, стипендии и адресная социальная помощь за этот месяц также будут выплачены досрочно - до праздников Новруз и Рамазан.