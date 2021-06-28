Отправленные в Турцию на лечение 4 тяжелораненых ветерана вернулись на Родину

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Нуралиев Рауф Бахман оглу, Мусаев Гюндюз Сабир оглу, Абдуррагимов Ниджат Ильгар оглу, Мурадов Туран Худат оглу вернулись по завершении лечения из Турции на Родину, куда были направлены Фондом YAŞAT.

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Нуралиев Рауф Бахман оглу, Мусаев Гюндюз Сабир оглу, Абдуррагимов Ниджат Ильгар оглу, Мурадов Туран Худат оглу вернулись по завершении лечения из Турции на Родину, куда были направлены Фондом YAŞAT.

Как передает Report, их лечение в Турции успешно завершилось.

Фонд также предоставил лекарственные средства для их лечения в ближайшие месяцы.

Учитывая заключение врачей, приглашенных в нашу страну Фондом YAŞAT, а также местных врачей, в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 56 ветеранов. Фонд YAŞAT будет контролировать процесс лечения раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

Напомним, что обратиться в Фонд YAŞAT и ознакомиться с его деятельностью можно на портале yashat.gov.az