Оставшимся без жилья семьям на Баилове сегодня выплатят деньги

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Единовременная материальная помощь, предназначенная 6-ти семьям, чьи дома на Баилове были разрушены, сегодня до вечера будет переведена на их счета.

Как сообщает Report, главы семей с завтрашнего дня смогут снять эти средства со своих соответствующих банковских счетов.

Напомним, что Кабмином было принято решение о выплате в общей сложности разовой материальной помощи в размере 347 600 манатов, в том числе 1500 манатов за непригодные для эксплуатации предметы быта и 700 манатов за каждый квадратный метр для 2-х частично разрушившихся в результате произошедшего 10 февраля оползня на территории Джанубдере на Баиловском склоне Сабаильского района частных жилых домов общей площадью 182 кв. метра и 4-х полностью разрушившихся частных домов общей площадью 306 кв. метров.