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    Омбудсмен: В последний день каждого месяца мы представляем ходатайства о помиловании

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Из представленных до сих пор омбудсменом Азербайджана на амнистию ходатайств имена 638 заключенных попали под помилование".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказала омбудсмен Эльмира Сулейманова.

    По ее словам, Азербайджан - единственная страна, в которой за короткий срок подписано 11 актов об амнистии и 64 распоряжения о помиловании:

    "Во время последней амнистии было помиловано самое большее до сих пор число заключенных - 624 человека. Из них 72 представил омбудсмен. В целом, ходатайства о помиловании мы представляем в последний день каждого месяца".

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