Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить размер средств, выделяемых на лечение ряда болезней

Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова предложила многократно увеличить средства, выделяемые на лечение сердечной и почечной недостаточности, операции детям с нарушением слуха, на препараты при сахарном диабете, а также обеспечение душевнобольных бесплатным питанием.

Как сообщает Report, об этом Омбудсмен заявила на мероприятии в Губе, проводимого в рамках подготовительной кампании к конференции “Каир+25”.

По словам Э.Сулеймановой, на основе многочисленных обращений по поводу защиты детей с ограниченными физическими возможностями, были внесены поправки и дополнения в законодательные акты. Э.Сулейманова также отметила, что в стране принят закон “О правах лиц, имеющих инвалидность” и создана соответствующая инфраструктура.