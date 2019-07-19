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Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить размер средств, выделяемых на лечение ряда болезней

Омбудсмен Азербайджана за увеличение размера средств на ряд болезней

Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова предложила многократно увеличить средства, выделяемые на лечение сердечной и почечной недостаточности, операции детям с нарушением слуха, на препараты при сахарном диабете, а также обеспечение душевнобольных бесплатным питанием. 

Как сообщает Report, об этом Омбудсмен заявила на мероприятии в Губе, проводимого в рамках подготовительной кампании к конференции “Каир+25”. 

По словам Э.Сулеймановой, на основе многочисленных обращений по поводу защиты детей с ограниченными физическими возможностями, были внесены поправки и дополнения в законодательные акты. Э.Сулейманова также отметила, что в стране принят закон “О правах лиц, имеющих инвалидность” и создана соответствующая инфраструктура.

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