​Обнародованы адреса, где будут размещены жители сгоревшего здания

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Одним из мест, выделенных для временного проживания жителей сгоревшего на территории Бинагадинского района Баку жилого здания, является пансионат для инвалидов войны и труда в поселке Бильгях министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов побывал сегодня в пансионате и ознакомился с комнатами и коттеджами, предусмотренными для временного размещения части погорельцев.

В заявлении журналистам С.Муслимов отметил о подписании президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О создании Государственной комиссии в связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном здании на территории Бинагадинского района города Баку".

Министр отметил о проведении 20 мая под председательством президента Ильхама Алиева заседания: "На заседании президент поручил соответствующим органам расследовать причины пожара, выявить и наказать виновных. Глава государства также поручил соответствующим органам, в том числе МТСЗН, принять меры по ликвидации последствий трагедии".

По словам министра, глава государства поручил в первую очередь заняться размещением жителей сгоревшего здания: "В связи с этим установлены некоторые места. В пансионате для инвалидов войны и труда в поселке Бильгях МТСЗН подготовлены два коттеджа и 18 комнат, в пансионате Государственной погранслужбы в Герадиле - 10 коттеджей, в санатории в Бузовне Конфедерации профсоюзов - 36 комнат. Пострадавшим семьям предлагается также арендовать квартиры за предложенные им деньги. Некоторые предпочли арендовать квартиры и по этой причине им были выданы средства".

Министр добавил, что будет проверена устойчивость сгоревшего здания, и в случае положительного результата здание отремонтируют за государственный счет в кратчайшие сроки, квартиры будут обставлены новой мебелью и оборудованием.

Как отметил Салим Муслимов, комиссия занимается подсчетом числа пострадавших и данные будут готовы до конца дня, так как некоторые пострадавшие пока еще в больницах: "Большинство пострадавших уже выписаны. Подсчет количества пострадавших завершится до конца сегодняшнего дня".