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    Обнародовано число получивших награду за услуги в развитии Нахчывана

    111 человек награждены различными орденами и медалями Азербайджана

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число получивших награду за услуги в развитии Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, распоряжениями и указами президента Ильхама Алиева в прошлом году различными орденами, медалями и почетными званиями Азербайджана  были награждены 111 человек за услуги в развитии Нахчывана, 6 - присвоены высшие военные звания, 1 человек награжден почетным дипломом президента Азербайджанской Республики, 1 человек удостоен президентской стипендии, 8 человек - президентской награды. 

    Помимо этого, 31 человек получил почетные звания Нахчыванской Автономной Республики, 2 - награждены знаком отличия "За услуги Нахчыванской Автономной Республике", 56 человек - "За отважный труд", 2 человека удостоены премии Нахчыванской АР, 2 молодых таланта - специальной стипендии председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. 

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