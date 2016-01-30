Обнародовано число получивших награду за услуги в развитии Нахчывана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число получивших награду за услуги в развитии Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, распоряжениями и указами президента Ильхама Алиева в прошлом году различными орденами, медалями и почетными званиями Азербайджана были награждены 111 человек за услуги в развитии Нахчывана, 6 - присвоены высшие военные звания, 1 человек награжден почетным дипломом президента Азербайджанской Республики, 1 человек удостоен президентской стипендии, 8 человек - президентской награды.

Помимо этого, 31 человек получил почетные звания Нахчыванской Автономной Республики, 2 - награждены знаком отличия "За услуги Нахчыванской Автономной Республике", 56 человек - "За отважный труд", 2 человека удостоены премии Нахчыванской АР, 2 молодых таланта - специальной стипендии председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.