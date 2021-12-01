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Обнародовано число осужденных, освобожденных в Баку в соответствии с актом об амнистии 

Обнародовано число осужденных, освобожденных в Баку в соответствии с актом об амнистии  11:36
Социальная защита
1 декабря 2021 г. 12:16
Обнародовано число осужденных, освобожденных в Баку в соответствии с актом об амнистии 

Из числа осужденных, состоящих на учете в Бакинском городском управлении пробации, 666 человек были выпущены на свободу на основании судебных решений и ходатайств.

По сообщению Report, об этом заявил начальник управления пробации города Баку Намик Исмаилов.

По его словам, с целью освобождения от наказания 85 осужденных были представлены ходатайства в соответствующие суды: "473 человека были приговорены к исправительным работам, 18 - к общественным работам, 150 - к выплате штрафов, 25 - к лишению свободы".

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Версия на азербайджанском языке Amnistiya Aktı ilə Bakıda azad edilən məhkumların sayı açıqlanıb

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