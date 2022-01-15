Обнародована сумма средств, потраченных на выплату пенсий в прошлом году

Обнародована сумма средств, потраченных на выплату пенсий в прошлом году.

Обнародована сумма средств, потраченных на выплату пенсий в прошлом году.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, динамика роста пенсий продолжилась и в 2021 году.

За прошлый год среднемесячный размер пенсии, увеличившись на 9%, составил 331 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту, увеличивший на 8%, составил 358 манатов. Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году также было обеспечено своевременное осуществление ежемесячных социальных выплат, в том числе пенсий, на основе соответствующего графика.

В 2021 году выплаты по пенсионному обеспечению по сравнению с предыдущим годом увеличились на 118 млн манатов и составили 4 млрд 592 млн манатов.

С начала 2019 года назначение пенсий автоматизировано. За прошедший период 48,3 тыс. пенсионных назначений, в том числе 22,6 тыс. в 2021 году, осуществились в проактивном порядке через электронную систему.