​Обнародована статистика по заключенным в Азербайджане брачным контрактам - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ За прошлый год действующими в Азербайджане нотариусами в целом зарегистрировано 124 брачных контракта.

Об этом в ответ на запрос Report заявила начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова.

По ее словам, количество зарегистрированных в 2004-2015 гг. брачных контрактов в целом составило 671. В 2004 году вступившими в брак было заключено всего 12 брачных контрактов.

В 2005 году это количество составило 19, в 2006 году - 33, в 2007 году - 16, 2008 году - 33, 2009 году - 70, 2010 году - 88, 2011 году - 58, 2012 году - 64, 2013 году - 71, 2014 году - 83.

С 2004 года по сегодняшний день наибольшее количество брачных контрактов было заключено в прошлом году (124).

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 68,8 тыс. браков.