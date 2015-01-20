Обнародована данные о госвыплатах лицам, ставших инвалидами в ходе событий 20 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня лица, ставшие инвалидами во время трагических событий 20 января, были обеспечены 53 квартирами, 72 инвалида получили автомобили. В то же время, 316 инвалидам была оказана материальная помощь. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, 112 семьям шехидов ежемесячно выплачивается президентская стипендия в размере 300 манатов: "В целом, 316 человек стали инвалидами в ходе событий 20 января. Из них инвалиды 1-ой группы получают 150, 2-ой группы 130, 3-ей группы - 100 манатов. Это прибавка к получаемым ими пособиям".