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    ​Обнародовано количество пожилых людей старше 90 лет, получающих трудовую пенсию в Азербайджане

    В стране насчитывается 335 506 пожилых пенсионеров

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Согласно статистике на 30 сентября, 335 506 получивших регистрацию в Государственном фонде социальной защиты пенсионеров, имеющих трудовую пенсию, являются пожилыми людьми". Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью Госфонда социальной защиты.

    По информации, 203 526 из пожилых пенсионеров - женщины, а 131 980 - мужчины: "246 868 от общего числа пожилых пенсионеров - люди в возрасте 70-80 лет, 81 414 человек - 80-90 лет, а 7 224 - старше 90 лет".

    В настоящее время 99,9% пенсионных выплат производится пластиковыми картами. С этой целью на территории страны для обслуживания пенсионеров действует около 800 банкоматов.

    Отметим, что 1 октября - Международный день пожилых людей.  

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