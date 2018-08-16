Обнародована статистика прибывших в Азербайджан в этом году и покинувших страну

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика прибывших в Азербайджан на постоянное жительство и покинувших страну за 6 месяцев этого года.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за январь-июнь текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1859 прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 684 покинувших страну. Положительное миграционное сальдо составило 1175 человек.

Отметим, что в 2017 году было зарегистрировано 3073 прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 1901 покинувших страну, положительное миграционное сальдо составило 1172 человека.