​Обнародована статистика по получившим в прошлом году разрешение на постоянное проживание в Азербайджане

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Государственной миграционной службе прошло совещание, посвященное итогам 2015 года и предстоящим задачам.

Об этом Report сообщили в секторе информации и по связям с общественностью службы.

На совещании начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы II степени Фирудин Набиев выступил с отчетным докладом.

Он отметил, что в прошлом году в Азербайджане были выявлены случаи нарушения административного законодательства 26 567 иностранцами и лицами, не имеющими гражданства, и приняты соответствующие меры: "Усиливается контроль за поэтапной заменой иностранцев на национальные кадры в нефтегазовых проектах. Ведется серьезная борьба против незаконной миграции".

Как заявил начальник службы, в прошлом году были зарегистрированы по месту жительства 670 326 иностранцев, въезд в Азербайджан которых зафиксирован в соответствии с периодом пребывания в стране".

По словам Ф.Набиева, в прошлом году в Государственную миграционную службу в целом обратились 105 550 иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, по вопросам продления срока пребывания в стране, получения разрешения на временное или постоянное проживание, принятия, прекращения и восстановления гражданства, определения гражданства и статуса беженца и пр.: "В прошлом году в соответствии с распоряжениям президента Азербайджана 267 человек получили гражданство, было восстановлено гражданство 9 человек. В то же время, на основании обращения 53 200 лицам и иммигрировавшим вместе с ними несовершеннолетним детям предоставлено право на временное проживание в Азербайджане, 2 640 человек получили право на постоянное жительство, продлен срок временного пребывания на территории страны 885 человек".